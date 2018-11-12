siyasi parti üyesi öğretmen olarak atandı

Skandal atama haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'da bir siyasi partide aktif olarak siyaset yapan Hanife YETİŞ'in Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Şehit Zeki Uğur Ortaokulu’nda ücretli öğretmen olarak atandığı ortaya çıktı.

Eğitim Radyosu'nun aktardığı habere göre; "657 sayılı Devleet Memurları Kanunu'na göre ücretli öğretmenlerde devlet memurları gibi hiç bir siyasi partiye üye olamaz, siyasi parti faaliyetlerinde bulunamaz" maddesine rağmen bir siyasi partinin Büyükorhan İlçesi Kadın Kolları Başkanı Hanife YETİŞ isimli kadının ücretli öğretmen olarak atandığı öğrenildi.

"DEVLET MEMURLARI DA SİYASET YAPABİLMELİ AMA KANUN VAR"

Eğitim-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Özkan Rona Ak Parti Büyükorhan İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanife Yetiş’in aynı zamanda Şehit Zeki Uğur Ortaokulu’nda Özel Eğitim Öğretmenliği alanında ücretli öğretmen olarak görev yaptığını belirterek açıklamalar bulundu;

Rona'nın açıklaması şöyle;

“Devlet Memurları'nın kamu görevleri gerekçe gösterilerek siyasi partilere üye olmaları yasalarla,kanunlarla engelleniyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. Maddesi ile devlet memurlarına siyasi parti üyeliği yasaklanmış, 125. Maddesinde ise siyasi partiye üye olmanın devlet memurluğundan çıkarılma gerekçesi olduğu belirlenmiştir. Biz sendika olarak devlet memurlarına siyaset yasağının kaldırılması için de mücadele ediyor ve bu yasağı doğru bulmuyoruz. Ancak bu yasak ortadan kalkmadan, tüm kamu çalışanları aktif siyaset yapma hakkına sahip olmadan, bu yasağın keyfi bir şekilde daraltılmasını da doğru bulmuyoruz. Ücretli öğretmenler de devlet memurları gibi kamusal hizmet yürüttüklerine göre, kanunun kapsamı dahilinde oldukları tartışmasızdır. Üstelik ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılırken eğitim fakültesi mezunlarına öncelik verilmesi esastır. Büyükorhan ilçesinde aynı görevi yapabilecek öğretmen ünvanına sahip kişiler olduğu halde Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümünden mezun kişiye öncelik tanınması, siyasi bir ayrımcılık yapıldığının da açık göstergesidir.”

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