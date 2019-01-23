Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Personel Alımı Açıklaması!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından personel alımı yapılacaktır şeklinde çıkan haberlerle ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Genel Müdürlük bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bazı basın yayın organlarında ve kamu personeli ile ilgili yayın yapan internet sitelerinde, Genel Müdürlüğümüzün “personel alımı” için başvuru aldığı, başvuruların veri tabanında gizli tutularak ihtiyaç olması halinde adaylar arasından seçim yapacağına dair haberler yer almaktadır. Bahsi geçen haberlerde ifade edildiği şekilde Genel Müdürlüğümüzün personel alım ilanı bulunmamaktadır. Kurumumuzun başvuru aldığı, bu başvuruların veri tabanında saklandığı ve ihtiyaç halinde adayların içinde tercihte bulunulacağına dair haberler gerçeği yansıtmayıp, Genel Müdürlüğümüzden bilgi almadan yapılmış asılsız haberlerdir. Bu konuyla ilgili internet medyasında veya basında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ve tüm personel ilanlarımızın kurumsal web sayfamızda, Resmi Gazete’de ve Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sayfasında yayımlandığını değerli kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla,

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