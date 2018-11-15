Sivas'tan acı haber! Yaralı askerler var

Sivas'a bağlı İmranlı ilçesinde askeri aracın devrilmesi neticesinde 5 askerimiz yaralandı.
Göreve giden 24 yaşındaki A.A. yönetimindeki 58 JAA 198 plakalı pikap tipi askeri araç, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişi yakınlarında, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi.
Sürücü ile araçtaki askerlerden 25 yaşındaki K.K., 27 yaşındaki S.D., 35 yaşındaki M.R.U. ve 23 yaşındaki M.G. yaralandı.
Yaralanan askerlerimiz, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Bu askeri araçların devrilmesinde bir iş var bence devlet bunu araştırması kasten yapılabilir bence hem maddi hemde manevi sebepler olabilir