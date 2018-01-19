Sivas'ta 710 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapalı Durumda

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 710 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildiriliyor. Sivas'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı köy yollarında da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüğünden elde edilen bilgilere göre merkezde 63, Akıncılar'da 19, Altınyayla'da 9, Divriği'de 14, Doğançoşar'da 17, Gemerek'te 10, Gürün'de 65, Hafik'te 50, İmranlı'da 90, Kangal'da 70, Suşehri'nde 62, Şarkışla'da 48, Yıldızeli'nde 53 ve Zara'da 100 civarında köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde çok sayıda araçla köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

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