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Sivas'ta Zincirleme Kaza! Aralarında Çocukların da Yer Aldığı 6 Kişi Yaralandı

Sivas-Kayseri Karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada aralarında çocukların da yer aldığı 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Sivas'ta Zincirleme Kaza! Aralarında Çocukların da Yer Aldığı 6 Kişi Yaralandı

Sivas-Kayseri Karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada aralarında çocukların da yer aldığı 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

06 Nisan 2018 Cuma 17:14
Sivas'ta Zincirleme Kaza! Aralarında Çocukların da Yer Aldığı 6 Kişi Yaralandı

Sivas'ta Zincirleme Kaza! 6 Kişi Yaralandı

Sivas'ta yürekleri ağızlara getiren korkunç kaza! 6 kişi yaralandı. Metin Barış yönetimindeki otomobil, Gülden Çınar idaresindeki otomobil ve Müjgan Nadir yönetimindeki otomobil, Sivas-Kayseri karayolunun Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında henüz öğrenilemeyen  bir sebeple çarpıştı.

Kazada sürücülerden Müjgan Nadir ile otomobillerde bulunan 61 yaşındaki Güllüzar Barış, 16 yaşındaki Merve Çınar, 13 Yaşındaki Rümeyse Çınar, 26 yaşındaki Sevil Nadir ve 2 yaşındaki Afranur Melis Nadir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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