Sivas'ta Yine Kene, Yine Ölüm!

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı şüphesiyle tedavi gören 59 yaşındaki Cemal K. hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan ve yaz tatili için memleketi Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyüne gelen Cemal K'nin vücuduna yaklaşık 1 hafta önce kene yapışmıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan talihsiz adam yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören 59 yaşındaki Cemal K. buradaki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Yakınlarınca morgdan alınan talihsiz adamın cansız bedeni defin işlemleri için köyüne götürüldü. Havaların ısınmasıyla birlikte Sivas'ta Kırım Kongo Kanalı Ateşi şüphesiyle tedavi görüp hayatını kaybedenlerin sayısı 10 günde 3 e yükseldi.

Kısa süre önce Koyulhisar köyünde 1'i çocuk 2 kişi aynı sebeple hastanede hayatını kaybetmişti.

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