Sivas'ta 6 Yaşındaki Çocuk 'Kene' Yüzünden Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Bozkuş köyünde kene ısırması sonucunda 6 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Fikret Karataş isimli vatandaşın 6 yaşındaki erkek çocuğu M.R.K. geçtiğimiz günlerde kene tarafından ısırıldı. Rahatsızlanan talihsiz yavru Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konan çocuk burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını keybetti.

Talihsiz çocuk bugün Bozkuş köyünde kılınacak cenaze namazının akabinde toprağa verilecek.

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