Sivas'da Can Pazarı! 4 Ölü, 4 Yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucunda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran aracın alev aldı. Yanan araç içerisidne bulunan biri çocuk 4 kişi yanarak can verdi. Elde edilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araç, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 06 plakalı otomobil alev aldı. Kazada ilk belirlemlere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran araç alev aldı. Yanan aracın içerisinde bulunan biri çocuk 4 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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