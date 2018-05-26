Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sistem Hata Verdi: Sayıştay Sınavı Ertelendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün Esenboğa e-Sınav merkezinde yapılacak Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (Sayıştay Eleme), sistem arızası nedeniyle ertelendi.

banner396

Sistem Hata Verdi: Sayıştay Sınavı Ertelendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün Esenboğa e-Sınav merkezinde yapılacak Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (Sayıştay Eleme), sistem arızası nedeniyle ertelendi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 17:07
Sistem Hata Verdi: Sayıştay Sınavı Ertelendi

Son dakika haberi ÖSYM'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre ÖSYM Sayıştay sınavını iptal etti.

ÖSYM kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, bugün Ankara Çetin Emeç, Ankara Esenboğa, İstanbul ve İzmir e- Sınav merkezlerinde Sayıştay Eleme Sınavı yapılması öngörülüyordu.

Ankara Çetin Emeç, İstanbul ve İzmir e-Sınav merkezlerindeki Sayıştay Eleme Sınavı, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan tamamlandı ancak Esenboğa e-Sınav merkezinde, sınav başlamadan önce sistem arızası meydana geldi.

Arızanın giderilmesi ve adayların sınava alınması için çalışmaların uzaması üzerine Esenboğa e-Sınav merkezindeki adaylar, Sayıştay Eleme Sınavı'nın ertelenmesi talebinde bulundu.

ÖSYM Yönetim Kurulu da Esenboğa e-Sınav merkezindeki 4 bin 500 adayın katılacağı sınavın ertelenmesine ve ilerideki bir tarihte tüm mağduriyetleri giderecek şekilde yapılmasına karar verdi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ÖSYMSayıştay SınavıSayıştay Sınavı Ne Zaman Yapılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mühendislerin Özlük Hakları ve Atanamayan Öğretmenler MHP'nin Beyannamesinde
Mühendislerin Özlük Hakları ve Atanamayan Öğretmenler MHP'nin Beyannamesinde
Ankara'da Saadet Partililere Saldırı-Skandal İddialar
Ankara'da Saadet Partililere Saldırı-Skandal İddialar
İsmet Yılmaz Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın Hikayesinde Gözyaşlarını Tutamadı-İşte O Yürek Yakan Hikaye
İsmet Yılmaz Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın Hikayesinde Gözyaşlarını Tutamadı-İşte O Yürek Yakan Hikaye

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim