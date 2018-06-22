Şişli'de İtfaiye Aracı Kaza Yaptı! 3 Kişi Yaralandı

İstanbul Şişli'de İtfaiye aracının devrilmesi sonucunda 3 itfaiye erinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Şişli Piyalepaşa bağlantı yolunda, hayvan kurtarma ihbarına giden , Şişli İtfaiyesine ait araç, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan mesai arkadaşlarını bulundukları yerden çıkardılar. Yaralanan 3 itfaiye eri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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