Şişli'de Dehşete Düşüren Olay ! Otomobil Pazar Yerine Daldı

İstanbul Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde kurulan semt pazarına daldı. Kazada tezgah ile aracın arasında sıkışan bir pazar esnafı ve sürücü yaralandı.

Vatandaşlar ise kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Kaza dün öğle saatlerinde Şişli Yayla Mahallesi'nde oldu. İddialara göre Feriköy'den Hacıahmet istikametine seyir halinde olan Bülent Eryeğin idaresindeki otomobil frenin tutmaması neticesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak semt pazarına daldı.

Burada bir tezgaha çarpan otomobil ile tezgah arasında kalan pazar esnafı yaralanırken , sürücünün de hafif yaralandığı bildirildi. Saniyelik farklarla ölümden kurtulan vatandaşlar kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadılar. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı pazar esnafını hastaneye kaldırırken, sürcüünün hafif yaralandığı öğrenildi. Sürücü daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince ifade işlemleri için karakola götürüldü. Kazaya dair inceleme başlatıldı.

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