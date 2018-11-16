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Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Şırnak'a bağlı Uludere ilçesinde bulunan askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı esnasında meydana gelen patlamada, bir askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı.

Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Şırnak'a bağlı Uludere ilçesinde bulunan askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı esnasında meydana gelen patlamada, bir askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı.

16 Kasım 2018 Cuma 15:35
Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Şırnak'a bağlı Uludere ilçesinde bulunan askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı esnasında meydana gelen patlamada, bir askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi’nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 16.11.2018 16:24
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Yorumlar
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TSK 3 saat önce

Yazık kesinlikle soruşturma başlatılması gerekir.

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Bu nasıl iş 3 saat önce

Ne oluyor arkadas adam mi kandıriyonuz. Eğitim esnasında bu kaçıncı şehit. Yeter artık eğitim yaptırmayın.başka bişey var sanki 2 hafta arayla kaç şehit verdik bu nedir Allah aşkına

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Hüseyin 2 saat önce

Allah Allah . Yahu ne oluyor bu askeriye de böyle . Kaza üstüne kaza . Bu mühimmatlar bir araştırılsın bakılsın . Kaza kaza yazıktır günahtır askerlerimize

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Asker 2 saat önce

Ulan 2 hafta da olup haber ediliyor. Demekki daha onceden de cok oluyordu haber edilmiyor sehit oldu denilip kapatiliyornuydu. derhal sorusturma yapilmali

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Ahmet 2 saat önce

Daha dün 1 Hakkari Bugün 2 Şırnak ne oluyor?

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