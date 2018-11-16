Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Şırnak'a bağlı Uludere ilçesinde bulunan askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı esnasında meydana gelen patlamada, bir askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi’nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA