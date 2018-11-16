Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Şırnak'a bağlı Uludere ilçesinde bulunan askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı esnasında meydana gelen patlamada, bir askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi’nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA
Yazık kesinlikle soruşturma başlatılması gerekir.
Ne oluyor arkadas adam mi kandıriyonuz. Eğitim esnasında bu kaçıncı şehit. Yeter artık eğitim yaptırmayın.başka bişey var sanki 2 hafta arayla kaç şehit verdik bu nedir Allah aşkına
Allah Allah . Yahu ne oluyor bu askeriye de böyle . Kaza üstüne kaza . Bu mühimmatlar bir araştırılsın bakılsın . Kaza kaza yazıktır günahtır askerlerimize
Ulan 2 hafta da olup haber ediliyor. Demekki daha onceden de cok oluyordu haber edilmiyor sehit oldu denilip kapatiliyornuydu. derhal sorusturma yapilmali
Daha dün 1 Hakkari Bugün 2 Şırnak ne oluyor?