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Şırnak'taki Şehidimizin Memleketi ve İsmi Açıklandı!

Şırnak'ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin bölücü hainlere yönelik başlattığı operasyonda bugün öğleden sonra, teröristler tarafından daha önceden araziye döşenen EYP'nin infilak ettiği bildirilmişti.

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Şırnak'taki Şehidimizin Memleketi ve İsmi Açıklandı!

Şırnak'ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin bölücü hainlere yönelik başlattığı operasyonda bugün öğleden sonra, teröristler tarafından daha önceden araziye döşenen EYP'nin infilak ettiği bildirilmişti.

11 Mayıs 2018 Cuma 18:06
Şırnak'taki Şehidimizin Memleketi ve İsmi Açıklandı!

Şırnak'ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin bölücü hainlere yönelik başlattığı operasyonda bugün öğleden sonra, teröristler tarafından daha önceden araziye döşenen EYP'nin infilak ettiği bildirilmişti.

Patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerimizden Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, hastanedeki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Şehidimizin Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber iletildi.

Dört sene önce göreve başladığı öğrenilen Kozak'ın evli olduğu öğrenildi. Kahramanımızın evine Salihli Belediye Başkanı ve  Askerlik Şubesi Başkanı şehadet haberi için gittiler. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yaralı askerimizin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken bölgede bölücü hainlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.05.2018 18:12
Anahtar Kelimeler:
şırnakşırnak şehit
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aynur 4 saat önce

Kuzum cennet yüzlüm mekanın cennet olsun

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Hamza 3 saat önce

Abimin arkadaşı aynı timdelerdi mekanı cennet olsun

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