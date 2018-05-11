Şırnak'taki Şehidimizin Memleketi ve İsmi Açıklandı!

Şırnak'ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin bölücü hainlere yönelik başlattığı operasyonda bugün öğleden sonra, teröristler tarafından daha önceden araziye döşenen EYP'nin infilak ettiği bildirilmişti.

Patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerimizden Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, hastanedeki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Şehidimizin Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber iletildi.

Dört sene önce göreve başladığı öğrenilen Kozak'ın evli olduğu öğrenildi. Kahramanımızın evine Salihli Belediye Başkanı ve Askerlik Şubesi Başkanı şehadet haberi için gittiler. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yaralı askerimizin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken bölgede bölücü hainlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

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