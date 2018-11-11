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Şırnak'taki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ta gerçekleştirilen 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda şehit düşen 2 askerimizden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın acı haberi Mersin'e bağlı Erdemli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Şırnak'taki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ta gerçekleştirilen 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda şehit düşen 2 askerimizden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın acı haberi Mersin'e bağlı Erdemli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

11 Kasım 2018 Pazar 20:08
Şırnak'taki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ta gerçekleştirilen 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda şehit düşen 2 askerimizden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın acı haberi Mersin'e bağlı Erdemli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın şehadete eriştiği haberi ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Askerlik Şube Başkanı Astteğmen Hasan Akkaya tarafından verildi. Şehit annesi Halime Doğan ve babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi acı haber üzerine göz yaşlarına boğulup, sinir krizi geçirdiler.

Vatan sağolsun diyen şehit annesi Halime Doğan, "Dün babası ile konuştu. Helallik istedi. Hep asker olmayı şehit olmayı istiyordu. Geri kalan askerlere Allah sağlık sıhhat versin. Komutanlarımız askerlerimize iyi baksın" diyerek gözyaşlarına dualarını ekledi.

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Doğan Ailesi'nin evine dev Türk bayrağı asıldı. Mahallede haberin duyulması üzerine Doğan Ailesi'nin yakınları eve akın etti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın yarın düzenlenecek törenden sonra Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2018 20:15
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şırnak taki şehidimizin ismi memleketi belli oldu
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Mehmetçik 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mustafa uslu 50 dakika önce

ALLAH Rahmet eylesin mekanı cennet olsun aziz şehidimizin

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