Şırnak'ta Zırhlı Araç Şarampole Devrildi! 1 Sivil Öldü, 13 Yaralı Var

Şırnak'taki Kaza Hakkında detaylar haber merkezine ulaştı. Uludere'de zırhlı askeri aracın devrildiğine yönelik bilgiler bir kaç saat önce gelmişti. Kazaya dair detaylı bilgiler haber merkezine ulaşmaya başladı.

Uludere'de zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi neticesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre Uludere ilçesi Dağdibi Kandarma Karakolu ekipleri tarafından Irak'a geçmeye çalışan kaçakcılara yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şahısların zırhlı araçla karakola götürüldüğü sırada zırhlı askeri araç, yemişli ile dağdibi köyleri arasındaki yolda şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan şüphelilerden Ali Ölmez olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 2 asker ve 11 şüpheli olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KPSSCAFE- ANKARA