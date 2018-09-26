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Şırnak'ta patlama! Şehitlerimiz Var!..

Şırnak'a bağlı Silopi ilçesinin Çalışkan beldesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde 2 korucu şehit oldu. Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre, patlamada yaralıların da olduğu belirtiliyor. Dün Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet RPG-11 roketatar, 120 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet pil bloğu ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

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Şırnak'ta patlama! Şehitlerimiz Var!..

Şırnak'a bağlı Silopi ilçesinin Çalışkan beldesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde 2 korucu şehit oldu. Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre, patlamada yaralıların da olduğu belirtiliyor. Dün Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet RPG-11 roketatar, 120 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet pil bloğu ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:30
Şırnak'ta patlama! Şehitlerimiz Var!..

Güvenlik kaynaklarından ajansların edindiği bilgiye göre, PKK'lı teröristler tarafından Çalışkan beldesi kırsalında önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralanan güvenlik korucuları tedavi görmek üzere Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ŞIRNAK'TA DÜN MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Dün, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İdil ilçesi Çukurlu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda RPG-11 roketatar, 120 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 pil bloku ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynaklar; AA

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Son Güncelleme: 26.09.2018 10:45
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