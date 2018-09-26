Şırnak'ta patlama! Şehitlerimiz Var!..

Şırnak'a bağlı Silopi ilçesinin Çalışkan beldesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde 2 korucu şehit oldu. Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre, patlamada yaralıların da olduğu belirtiliyor. Dün Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet RPG-11 roketatar, 120 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet pil bloğu ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.