Şırnak'ta Operasyonlar Sürüyor! 2 Bölücü Kancık Yok Edildi

Şırnak Valiliği Cudi dağında devam eden operasyonla ilgili açıklama yaptı. Operasyonlarda 2 bölücü yaratığın kahraman askerimiz tarafından yok edildiği öğrenildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinasyonunda bölücü hainleri imha etmek maksadıyla başlatılan operasyonun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde, 4 Nisan 2018 tarihinde başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında, 9 Nisan 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu genişletilerek, azim ve kararlılıkla devam etmektedir." denildi.