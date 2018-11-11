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Şırnak'ta hain saldırı: 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Şırnak'ta hain saldırı: 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

11 Kasım 2018 Pazar 14:19
Şırnak'ta hain saldırı: 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya  yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik  güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce döşenen el yapımı  patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet  Hastanesinde tedavi altına alındı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2018 14:45
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Yorumlar
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Ali 38 dakika önce

Isimler neden açıklanmadı hala arkadaş 5 yaralı nasıl adamlar bu ne biçim bilgilendirme!!

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? 1 saat önce

Devlet ?

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Karavana 37 dakika önce

Drone _ İHA neredeymiş şarz mı bitmiş ihmal var araştırılmalıdır

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Xxxxxx 33 dakika önce

Yazık çok yazık. Ne güzel uyuyoruz ama değil mi ?

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Yksl. 19 dakika önce

Başımız sagolsun Allah sabır versin

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Zeynep 16 dakika önce

Gerçekten uyuyoruz. Ölüyoruz.. Lanet olsun şu düzene

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