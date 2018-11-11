Şırnak'ta hain saldırı: 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
#Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı. #şehitlerölmez #vatansağolsun #Pazar #Vaktigeldi pic.twitter.com/m7jz6M4qlZ— Haber Editörü (@newsedpro) 11 Kasım 2018
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Isimler neden açıklanmadı hala arkadaş 5 yaralı nasıl adamlar bu ne biçim bilgilendirme!!
Devlet ?
Drone _ İHA neredeymiş şarz mı bitmiş ihmal var araştırılmalıdır
Yazık çok yazık. Ne güzel uyuyoruz ama değil mi ?
Başımız sagolsun Allah sabır versin
Gerçekten uyuyoruz. Ölüyoruz.. Lanet olsun şu düzene