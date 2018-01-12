Şırnak'ta Dehşet! 9 Kişi Öldü , 28 Kişi Yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyrukluları taşıyan otobüsün devrilmesi neticesinde, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken , 28 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde otobüs devrildi. 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan yabancı plakalı bir otobüs, Silopi Habur Karayolunun 20'inci kilometresinde devdildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi öldü, ikisi ağır 28 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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