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Şırnak'ta Dehşet! 9 Kişi Öldü , 28 Kişi Yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyrukluları taşıyan otobüsün devrilmesi neticesinde, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken , 28 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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Şırnak'ta Dehşet! 9 Kişi Öldü , 28 Kişi Yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyrukluları taşıyan otobüsün devrilmesi neticesinde, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken , 28 kişinin de yaralandığı açıklandı.

12 Ocak 2018 Cuma 11:36
Şırnak'ta Dehşet! 9 Kişi Öldü , 28 Kişi Yaralandı

Şırnak'ta Dehşet! 9 Kişi Öldü , 28 Kişi Yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyrukluları taşıyan otobüsün devrilmesi neticesinde, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken , 28 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde otobüs devrildi. 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan yabancı plakalı bir otobüs, Silopi Habur Karayolunun 20'inci kilometresinde devdildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi öldü, ikisi ağır 28 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 12.01.2018 11:37
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