Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'a bağlı Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde bulunan üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü. (Daha önce eğitim atışı olarak bilgi verilmişti)

Şırnak-Uludere'deki üs bölgesinde meydana gelen ve 4 askerimizin yaralandığı patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın acı haberi, öğleden sonra Kahramanmaraş- Onikişubat ilçesine bağlı Öztürk Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkiler tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan şehidin babası Yaşar ve annesi Döne Kaçmaz gözyaşı dökerek vatan sağolsun dediler.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYGULANDIRAN NOT

1'i kız, 3 kardeşin ortancası olan ve 1,5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladığı öğrenilen Şehit Cemil Kaçmaz'ın sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte paylaştığı, 'Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?' notu görenleri duygulandırdı.

Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti düzenlenecek törenle defnedileceği belirtildi.

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