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Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'a bağlı Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde bulunan üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü. (Daha önce eğitim atışı olarak bilgi verilmişti)

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'a bağlı Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde bulunan üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü. (Daha önce eğitim atışı olarak bilgi verilmişti)

16 Kasım 2018 Cuma 18:28
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'a bağlı Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde bulunan üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü. (Daha önce eğitim atışı olarak bilgi verilmişti)

Şırnak-Uludere'deki üs bölgesinde meydana gelen ve 4 askerimizin yaralandığı patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın acı haberi, öğleden sonra Kahramanmaraş- Onikişubat ilçesine bağlı Öztürk Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkiler tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan şehidin babası Yaşar ve annesi Döne Kaçmaz gözyaşı dökerek vatan sağolsun dediler.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYGULANDIRAN NOT

1'i kız, 3 kardeşin ortancası olan ve 1,5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladığı öğrenilen Şehit Cemil Kaçmaz'ın sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte paylaştığı, 'Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?' notu görenleri duygulandırdı.

Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti düzenlenecek törenle defnedileceği belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var
Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var
Son Güncelleme: 16.11.2018 22:20
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... 5 saat önce

Mekanın cennet olsun.Hakkını helal et yiğidim.

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Zaza dro 5 saat önce

Savaşmayın.. Bırakın.. Zengin piçleri neden gidip savaşmıyor

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Serkan 3 saat önce

Silahli kuvvetlere askerlik yapılmaz param.olsaydi bende gitmezdim

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ALLAH; 3 saat önce

Mekanını cennet eylesin.

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Komando 1 saat önce

Ruhun Şâd, Mekânın Cennet Olsun Şehidim

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