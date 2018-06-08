Şırnak'ta Operasyon! 9 Hain Yok Edildi

İçişleri Bakanlığı Şırnak'ta devam eden operasyonlara ilişkin bilgilendirme yaptı. Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığındaki bir grup PKK'lının güvenlik güçleri tarafından tespitinden sonra operasyon başladı. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede hainlerin Dereler Bölgesine eylem hazırlığında olduğu, gerçekleştirilen operasyonla 9'unun ölü ele geçirildiği belirtildi. Bölgede bölücü hainlere yönelik operasyonların hız kesmeden süreceği bildirildi.

Ayrıca Şırnak Valiliği'nden devam eden operasyonlara ilişkin bilgilendirme metni yayımlandı.

Valilik tarafından paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi :

İlimiz Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde; 08 Haziran 2018 günü saat 07:30 sıralarında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen (9) Bölücü Terör Örgütü mensubunun İHA ile tespit edilmesi üzerine icra edilen hava hücum harekâtı ve yakın temas sonucu (9) Bölücü Terör Örgütü mensubu ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan arama tarama faaliyetlerinde;

-(5) adet M16 piyade tüfeği,

-(1) adet Bixi makineli piyade tüfeği,

-(2) adet Kaleşnikof ve (1) adet roketatar silahı ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.