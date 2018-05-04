Sinop'ta Otomobil Devrildi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı Var

Arif Karaaslan'ın yönetimindeki 34 plakalı otomobil, Durağan-Saraydüzü karayolunun Alpaşalı köyü mevkisinde henüz öğrenilemeyen bir sebeple yol kenarındaki boş alana devrildi.

Kazada araçta bulunan 38 yaşındaki Mustafa ile Bir yaşındaki bebeği Zümranur Gezer hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve eşi 43 yaşındaki Sahre Karaaslan ile Şükran ve Ramazan Gezer isimli vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobildeki iki ailenin İstanbul'da yaşadıkları ve memleketleri Sinop'un Durağan ilçesine gittikleri öğrenildi.

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