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Sınıfta Kavga Çıktı Öğretmen İzledi-Daha Sonra ise..

İzmir'de bir okulda feci bir olay yaşandı. Öğretmen sınıftayken tartışan iki çocuk, yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Öğretmen ise bu anları izlemekle yetindi. O anların videoya alındığını gören öğretmen videoyu çeken öğrenciye tahta silgi fırlattı ve onu yaraladı.

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Sınıfta Kavga Çıktı Öğretmen İzledi-Daha Sonra ise..

İzmir'de bir okulda feci bir olay yaşandı. Öğretmen sınıftayken tartışan iki çocuk, yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Öğretmen ise bu anları izlemekle yetindi. O anların videoya alındığını gören öğretmen videoyu çeken öğrenciye tahta silgi fırlattı ve onu yaraladı.

12 Nisan 2018 Perşembe 10:33
Sınıfta Kavga Çıktı Öğretmen İzledi-Daha Sonra ise..

Sosyal medya üzerinde kısa süre içinde yayılan görüntülerde bir öğretmenin sınıfta öğrencileri kavga ettirdiği görülüyor.

Sınıfta öğrencileri kavga eden öğretmen mesleğinin kutsallığını tamamıyla unuttu ve çocukları kavgaya tutuşturdu. Skandal görüntüler İzmir Tire ilçesinden geldi. Show Haber'in geçtiği haberine göre, bir lisenin birinci sınıfında matematik öğretmeni, ders anlatacağına iddia göre sandalyesine oturup çocukların kavga etmesini izledi.

Yanında cep telefonu bulunan bir öğrencinin o anları kayda aldığı aldığında, çocukların birbirlerine vurmaya başladığı, ancak öğretmen oralı olmadı. İki öğrenci arasında tartışmayı çözmek için bu yolu seçmişti. Sınıfta yaşanan görüntü kadar sorun çözmek için seçtiği yol da pes dedirtti. Öğrencilerin darbeleri sertleşince öğretmen olayın ciddiyetini anladı ve çocukları ayırmak için ayağa kalkarak müdahale etti.

O anda görüntülendiğini fark eden öğretmen, öğrenciye attığı tahta silgisiyle öğrencisini başından yaraladı. Öğrenci öğretmenden şikayetçi olmaya hazırlanıyor. 

İşte o görüntüler..

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Son Güncelleme: 12.04.2018 10:23
Anahtar Kelimeler:
KavgaOkulIzmir
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