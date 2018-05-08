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Sınav Sorusu Çalarak Atanan FETÖ'cülere Maaş Şoku!

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı sorularının sızdırıldığı ilişkin 86 kişinin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütaalasını açıkladı.

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Sınav Sorusu Çalarak Atanan FETÖ'cülere Maaş Şoku!

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı sorularının sızdırıldığı ilişkin 86 kişinin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütaalasını açıkladı.

08 Mayıs 2018 Salı 22:48
Sınav Sorusu Çalarak Atanan FETÖ'cülere Maaş Şoku!

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı sorularının sızdırıldığı ilişkin 86 kişinin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütaalasını açıkladı.

Ankara'da Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmada, sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. 

Buna göre, Fetullahçı terör örgütünce sızdırılan sınav sorularıyla yazılı sınavı kazanıp mülakat aşamasını geçerek hakim ve savcı olarak atanan Mehmet Erdin, Fatih Mehmet Bayram, Abdullah Enis Ural, Engin Nazlı, Dursun Ali Kurt, Özgüraslan Topçak, Habip Doğan, Alaattin Sabır, Bahri Bayazıdoğlu, Erdem Gençay, Fatih Başyiğit, Niyazi Kara, Gökhan Simavlı, Mahmut Karababa, Murat Enez, Necmettin Boz, Serhat Ağır, Yusuf Aydemir, Ahmet Kara, Hasan Çiçek, Oktay Cemil Bayam, Elif Mercan Çevik, Hacer Bardakçı, Hafize Okay, İsa Çetin, Mehmet Cemil Bilgiç, Şerife Cevizci Ünsal, Mustafa Kemal Çilingir, Ümit Sargın, Ahmet Kılınç, Selcan Kafalı, Selcan Kafalı, Ahmet Erdemir, Eyüp Çukadar, Zehra Ekici, Serdar İnan, Mehmet Dölen, Fatih Özer, Ali Işık, Sadi Dönmez, İbrahim Halil Dulkadir, Mücella Girgin, Şenol Öztürk, Yusuf Ünal ve Muammet Mustafa Kısaarslan'ın silahlı terör örgütü üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar , nitelikli dolandırıcılıktan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla ayrıca görevde bulundukları süre boyunca aldıkları maaşın iki kadına kadar da adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Davanın 25 Mayıs'ta görülecek duruşmasında sanıklar esasa ilişkin mütalaaya dair savunmalarını yapacaklar.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.05.2018 22:44
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Soruları çalan FetöSoruları çalan Fetöcülere Maaşlar Iade Edilecek
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