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Sinan Oğan: Her Seçim Öncesi Borçlar Silinecek Deniyor Ama...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan adaylığını açıkladıktan kısa süre sonra parti içerisinde Genel Başkanlık adaylığı açıklayan diğer adaylarla birlikte ihraç edilen Sinan Oğan, partilerin seçim vaadlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Sinan Oğan: Her Seçim Öncesi Borçlar Silinecek Deniyor Ama...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan adaylığını açıkladıktan kısa süre sonra parti içerisinde Genel Başkanlık adaylığı açıklayan diğer adaylarla birlikte ihraç edilen Sinan Oğan, partilerin seçim vaadlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

29 Mayıs 2018 Salı 12:00
Sinan Oğan: Her Seçim Öncesi Borçlar Silinecek Deniyor Ama...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan adaylığını açıkladıktan kısa süre sonra parti içerisinde Genel Başkanlık adaylığı açıklayan diğer adaylarla birlikte ihraç edilen Sinan Oğan, partilerin seçim vaadlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim öncesi borçların silineceğine yönelik verilen vaadlere değinen Oğan, borçlarını zamanında ödeyenlere haksızlık yapıldığını belirtti. Oğan, "Her seçim öncesi siyasetçiler vergi, kredi kartı, sigorta borcunu, trafik cezasını vs silecekleri, bu borçları affedecekleri vs vaatleri karşısında devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirip borçlarını düzenli ödeyen vatandaşların ne hissettiklerini de düşünüyorlar mı?" dedi.

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