Sinan Oğan: Bu Ülkede Namuslu Savcı Varsa Gereğini Yapar

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan adayı olduktan kısa bir süre sonra diğer genel başkan adaylarıyla birlikte partiden ihraç edilen Sinan Oğan'dan Profesör olduğu söylenen Maranki isimli şahsa sert tepki. Sosyal medya hesabı üzerinden Ahmet Maranki isimli şahsın 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek seçimleri işaret eden Oğan, 'Bismillah diyip, kafa mı keseceksin dallama?' dedi.

Savcıları göreve davet eden Dr. Sinan Oğan, "Kullandığı Prof ünvanı sahte olan Ahmet Maranki denen bu aymaz nereye ne gömmüş, çıkarıp ne yapacakmış? Bu ülkede namuslu savcı varsa gereğini yapar. Bu sözlerin PKK tehdidinden ne farkı var? Ağzından çıkanı kulağı duymayan bu tipler bile Türk milletinin kardeşliğini bozamayacak! Ahmet Maranki denen bu sahtekarın söylediklerine hala inanamıyorum...

25 Haziran sabahı Bismillah diyip Müslüman kafası mı keseceksin dallama... Şundan emin olun ki, AK Partili gözüken bu herifin söyledikleri AK Parti'ye en az 1 puana malolacak..." ifadelerini kullandı.

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