Şimşek: Dolar Kontrol Altında , Türkiye En Az Borçlu Ülkelerden Biri

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Para Politikasıyla ilgili endişelerin büyük ölçüde giderildiğini belirten Başbakan Yardımcısı, Londra'da yatırımcılarla yapılan toplantıların ardından kaynak akışının başladığını belirtti. Mehmet Şimşek, "Dolar şuanda kontrol altında. TL'de kayıplar oldu. Bunun bir iç bir de dış boyutu var.

Değer kaybının dış boyutunda 3 temel trend var. ABD doları yılbaşından bu yana tüm para birimlerine karşı değer kazandı. İkincisi, küresel olarak faizlerin arttığı bir dönemdeyiz. Üçüncü faktör ise petrol ithal eden ülkelerle ilgili. Petrolün bir anda 80 dolara çıkması TL'nin değer kaybına neden oldu.Bir seçim kararı aldık. Belirsizlik azalıyor. Tekrar reformlarla yoluna devam edecek. Tam bu arada bir kredi derecelendirme kuruluşu notumuzu indirdi. Normalde Ağustos'ta açıklaması gerekiyordu ama erken açıkladılar. Piyasalar kararı olumlu karşılamışken bu kuruluşun açıklaması havayı değiştiriyor. Bunu küresel yatırımcı dikkate alıyor.

Para politikasına yönelik tartışmalarda değer kaybında etkili oldu. Son olarak da seçime giden partilerin vaatleri etkili oluyor. Bu vaatlerden en az popüler olan AK Parti'dir. Para politikasından güçlü bir adım attık, iletişim tarafını güçlendirdik. Londra'da çok faydalı görüşmeler yaptık. Bunun arkasından Ficth 25 Türk bankası ile ilgili açıklama yaptı, daha sonra Moody's Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığını açıkladı. Ben komple teorilerine sığınmıyorum. Ama her şey ortada.Türkiye'ye karşı endişeniz cari açık ve enflasyon ise bu yavaş yavaş düzeliyor. Para politikası ile ilgili endişelerin büyük ölçüde giderildi.

PARA POLİTİKASINDA SADELEŞME SAĞLANDI

Londra'da yatırımcılarla yapılan toplantıların ardından kaynak akışı başladı. Dışarıdan büyük bir talep var. Enflasyon düşüyor, turizm şahlanmış durumda. İç talepte daha makul bir seviyede gidecek. Bu cari açık ve enflasyon yaratmıyor. Bu ekonomide her şeyin rayına oturacağını görüyoruz. Para politikasında sadeleşme sağlandı. Maliye politikasına yönelik endişeler yersiz. Bizim geçmişimiz belli. Biz mali disiplini yine devam ettireceğiz. Yapısal reform ayağında ise uzun bir süredir zaten yapıyoruz. Seçim kararı aldıktan sonra piyasalar olumlu tepki vermişken bir kuruluş notumuzu düşürüyoruz. Biz takdiri halkımıza bırakıyoruz. Aynı gün ABD İran'a bir yaptırım listesi açıkladı, içerisine de bir kaç Türk isim koydu.

TÜRKİYE EN AZ BORÇLU ÜLKE

Türkiye'nin bütün borcu yani içeri ve dışarıya borcu milli gelire oranı yüzde 142. Bize benzer ülkelerde bu oran yüzde 221. Yani Türkiye en az borçlu ülkeler arasında. Kim devletin aşırı borçlu olduğunu söylüyorsa rakamları okumayı bilmiyor demektir. Vatandaş borç batağında diyorlar. 81 milyonun hane halkının borcu milli gelire oranı yüzde 18. Dünyada bu oran yüzde 59. Dış borcun milli gelire oranı yüzde 53. Bunun yüzde 37'si özel sektörün borcu. Bunların borcu var ama ellerinde varlıkları var. Bunlara çok borçlu diyemezsiniz. Devlet birçok açıdan Cumhuriyet tarihinin en sağlam en sağlam dönemlerini yaşıyor." dedi.