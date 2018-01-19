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Şimdi de Van'dan Korkutan Haber! 8'i Öğretmen 9 Kişi Yaralandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde servis aracının devrilmesi sonucunda 8'i öğretmen 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Karne dağıtım törenlerinin ardından ilçede görevli öğretmenleri taşıyan Mustafa B. idaresindeki minibüs, Bahçesaray Hizan yolu Kalkanlı köyü civarında şarampole devrildi.

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Şimdi de Van'dan Korkutan Haber! 8'i Öğretmen 9 Kişi Yaralandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde servis aracının devrilmesi sonucunda 8'i öğretmen 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Karne dağıtım törenlerinin ardından ilçede görevli öğretmenleri taşıyan Mustafa B. idaresindeki minibüs, Bahçesaray Hizan yolu Kalkanlı köyü civarında şarampole devrildi.

19 Ocak 2018 Cuma 15:31
Şimdi de Van'dan Korkutan Haber! 8'i Öğretmen 9 Kişi Yaralandı

Van'dan Korkutan Haber! 8'i Öğretmen 9 Kişi Yaralandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde servis aracının devrilmesi sonucunda 8'i öğretmen 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Karne dağıtım törenlerinin ardından ilçede görevli öğretmenleri taşıyan Mustafa B. idaresindeki minibüs, Bahçesaray Hizan yolu Kalkanlı köyü civarında şarampole devrildi.

Kazada 8 öğretmen ve minibüs sürücüsü Mustafa B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen UMKE, sağlık ve karla mücadele ekipleri yaralıları ambulanslarla Bitlis'in Hizan va Tatvan ilçelerindeki hastanelere sevk etti. Bahçesaray Kaymakamı kazanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu daha sonra hastaneleri ziyaret ederek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Kazanın yoğun kar sebebiyle gerçekleştiği bildiriliyor. Bugün ülkenin çeşitli yerlerinden adeta facia haberleri geldi.

Muş'ta , Konya'da Sivas'ta meydana gelen otobüs kazalarında 6 kişi hayatını kaybederken 100'e yakın kişi yaralandı. Kar yağışının bir süre daha yurt genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 19.01.2018 15:33
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