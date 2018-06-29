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Silahla Oynarken Kendisini Vuran 17 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Bingöl'de bir yaylada 17 yaşındaki kız, silahla oynarken yanlışlıkla kendisini vurdu, talihsiz genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Silahla Oynarken Kendisini Vuran 17 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Bingöl'de bir yaylada 17 yaşındaki kız, silahla oynarken yanlışlıkla kendisini vurdu, talihsiz genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

29 Haziran 2018 Cuma 20:43
Silahla Oynarken Kendisini Vuran 17 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Bingöl'de bir yaylada 17 yaşındaki kız, silahla oynarken yanlışlıkla kendisini vurdu, talihsiz genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatak Köyü Dağçayır mezrasında yaşandı.

İddialara göre, ailesiyle birlikte mezrada bulunan 17 yaşındaki G.S. isimli kız çadırda bulunan silahla oynarken tabanca ateş aldı. Karnından yaralanan talihsiz genç kızı fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kız, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen genç kızın kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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