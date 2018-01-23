Sıla'dan Zeytin Dalı Harekatı Paylaşımı

Ünlü sanatçı Sıla'dan Afrin harekatı ile ilgili son dakika paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan ünlü sanatçı Sıla, operasyonda şehit olan askerlere "Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi. Sıla, "Bölgedeki Mehmetçiklerimizin de sağsalim vatanımıza dönmesi için dua ediyorum" ifadelerine de paylaşımında yer verdi.

Ünlü şarkıcı Sıla'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Günler zor geçiyor. Afrin’deki şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki Mehmetçiklerimizin de sağsalim vatanımıza dönmesi için dua ediyorum."

İşte bazı ünlülerin operasyonun ilk günlerinde yaptığı paylaşımlar:

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun… Dualarımız sizinle… "

Burak Özçivit-Fahriye Evcen

Fahriye Evcen: Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda! Burak Özçivit: Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.

Hande Yener

Allah, tüm Mehmetçiklerimizin yanında olsun…Şanlı Türk ordumuzu korusun… Kalbimiz sizinle… Hayırlı haberlerinizi duymak dileğiyle.

Seren Serengil

"Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" dualarımız sizinle biz de sizinleyiz… Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle 80 milyonluk… Dünyanın en büyük ordusuyuz.

Sian Akçıl

Allah yâr ve yardımcınız olsun… Zeytin dalı harekatı başladı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, varsın olmasın kendi işimizi kendimiz hallederiz evel Allah. Aslanlar kalbimiz sizinle.

Kpsscafe.com.tr | Ankara