Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sıla'dan Zeytin Dalı Harekatı Paylaşımı

Ünlü sanatçı Sıla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Afrin Harekatına giden askerlerimize destek verirken şehitlere de Allah'tan rahmet diledi.

banner396

Sıla'dan Zeytin Dalı Harekatı Paylaşımı

Ünlü sanatçı Sıla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Afrin Harekatına giden askerlerimize destek verirken şehitlere de Allah'tan rahmet diledi.

23 Ocak 2018 Salı 17:46
Sıla'dan Zeytin Dalı Harekatı Paylaşımı

Ünlü sanatçı Sıla'dan Afrin harekatı ile ilgili son dakika paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan ünlü sanatçı Sıla, operasyonda şehit olan askerlere "Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi. Sıla, "Bölgedeki Mehmetçiklerimizin de sağsalim vatanımıza dönmesi için dua ediyorum" ifadelerine de paylaşımında yer verdi.

Ünlü şarkıcı Sıla'nın Twitter hesabından  yaptığı açıklama şu şekilde;

"Günler zor geçiyor. Afrin’deki şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki Mehmetçiklerimizin de sağsalim vatanımıza dönmesi için dua ediyorum."

İşte bazı ünlülerin operasyonun ilk günlerinde yaptığı paylaşımlar:

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun… Dualarımız sizinle… "

Burak Özçivit-Fahriye Evcen

Fahriye Evcen: Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda! Burak Özçivit: Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.

Hande Yener

Allah, tüm Mehmetçiklerimizin yanında olsun…Şanlı Türk ordumuzu korusun… Kalbimiz sizinle… Hayırlı haberlerinizi duymak dileğiyle.

Seren Serengil

"Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" dualarımız sizinle biz de sizinleyiz… Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle 80 milyonluk… Dünyanın en büyük ordusuyuz.

Sian Akçıl

Allah yâr ve yardımcınız olsun… Zeytin dalı harekatı başladı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, varsın olmasın kendi işimizi kendimiz hallederiz evel Allah. Aslanlar kalbimiz sizinle.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Afrinünlüler AfrinSıla Afrin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Çiftlik Banklar Tamamen Değişik Bir Dolandırıcılık, Türkiye'de 60 Bin Bitcoin Hesabı Var"
"Çiftlik Banklar Tamamen Değişik Bir Dolandırıcılık, Türkiye'de 60 Bin Bitcoin Hesabı Var"
ByLock'a Girdiği Sayı Hayrete Düşürdü: Tam..
ByLock'a Girdiği Sayı Hayrete Düşürdü: Tam..
Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Emekli Öğretmen Tutuklandı
Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Emekli Öğretmen Tutuklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim