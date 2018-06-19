Siirt'te Patlama Oldu: 1 Asker Şehit , 2 Asker Yaralı

Kahreden haber Siirt'ten geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Siirt'te teröristler askerlerimize saldırdı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

EYP'nin teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada, biri ağır olmak üzere üç askerimiz yaralandı. Patlama sonucu bölgeye hemen sağlık ekipleri çağrıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personellerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı askerler hastaneye kaldırıldı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerden durumu ağır olan biri, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer iki askerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

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