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Siber Hırsızlara Şok Baskın! 317 Bin TL Para Çalmışlar!

İnternette banka çekilişi görünümünde reklam yayımladığı ve bu linkler vasıtasıyla çok kişinin banka hesabını ele geçirdikleri öğrenilen 14 kişiden 8'i tutuklandı.

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Siber Hırsızlara Şok Baskın! 317 Bin TL Para Çalmışlar!

İnternette banka çekilişi görünümünde reklam yayımladığı ve bu linkler vasıtasıyla çok kişinin banka hesabını ele geçirdikleri öğrenilen 14 kişiden 8'i tutuklandı.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:09
Siber Hırsızlara Şok Baskın! 317 Bin TL Para Çalmışlar!

Siber Dolandırıcılara Şok Baskın! Öyle Bir Taktik Bulmuşlar Ki

İnternette banka çekilişi görünümünde reklam yayımladığı ve bu linkler vasıtasıyla çok kişinin banka hesabını ele geçirdikleri öğrenilen 14 kişiden 8'i tutuklandı.

İstanbul Merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, internet sitelerinde yayınladıkları reklamlar üzerinden vatandaşların banka hesap bilgilerini ele geçiren ve daha sonra bu hesapları boşalttığı öne sürülen 8 kişi tutuklandı.  Elde edilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin banka hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde, internet sitelerinde araba çekilişi görünümünde reklam veren bir şebekenin buradan vatandaşların banka hesap bilgilerini geçirdikleri öğrenildi. İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 dizüstü pc, 6 hafıza kartı, harddiskler, cep telefonları ve 15 bin 587 tl nakit para ele geçirildi. Bir de lüks araca el konulduğu bildirildi. Şebekenin 219 kişinin hesaplarından 370 bin TL çektiği tahmin ediliyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece adliyesine sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
SiberSiber Hırsızlar
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