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SGK'dan 1000 TL Bayram İkramiyesi Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Emeklilere mübarek Ramazan ve Kurban Byaramında 1000'er TL Bayram İkramiyesi verileceğini, bu imkandan 12,3 milyon vatandaşın faydalanacağını, Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin hesaplara geçeceğini söyledi.

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SGK'dan 1000 TL Bayram İkramiyesi Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Emeklilere mübarek Ramazan ve Kurban Byaramında 1000'er TL Bayram İkramiyesi verileceğini, bu imkandan 12,3 milyon vatandaşın faydalanacağını, Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin hesaplara geçeceğini söyledi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 13:11
SGK'dan 1000 TL Bayram İkramiyesi Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Emeklilere mübarek Ramazan ve Kurban Byaramında 1000'er TL Bayram İkramiyesi verileceğini, bu imkandan 12,3 milyon vatandaşın faydalanacağını, Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin hesaplara geçeceğini söyledi.

SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, "Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin'er TL bayram ikramiyesi vereceğiz. 12,3 milyon vatandaşımıza ilk ikramiye ödemesi önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesinde yapılmış olacaktır" dedi.

Deniz, yapılandırmayla gelen fırsatlara da değinerek, 2018 Mart ayı ve öncesindeki dönemlere ait idari para cezası ve sigorta prim borçları, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklar dolayısıyla doğan alacaklar, 4 B sigortalıların daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak prim borçlarının da yapılandırma kapsamına alındığını söyledi.

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