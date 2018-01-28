Sevgilisinin Uyuşturucu Kullandığını Öğrendi! Ayrıldı, Hayatı Zindan Oldu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki D.B. ismindeki genç kız, erkek arkadaşı E.Ö'dan 1 sene önce ayrıldı. Ayrıldıktan bir süre sonra tehdit mesajları almaya başladığını öne süren genç kız, ailesi tarafından Adana'ya gönderildi.

Burada 2 ay kaldıktan sonra şahsın kendisini aradığını, yerini bildiğini ve 'Hakkım olanı alacağım' dediğini iddia eden D.B. Antalyaya geri dönerek polise durumu anlattı ve şikayetçi oldu.

Son aylarda sürekli tehdit ve taciz mesajları aldığını ölüm korkusu yaşadığını söyleyen D.B., "Uyuşturucu kullandığını öğrenince ayrılmak istedim. Bana şiddet uygulamaya başladı. Ayrılığı kabul etmedi.İlk önce aileme ve akrabalarıma ulaşarak imam nikahı kıydığımızı ve karı-koca olduğumuzu söylemeye başladı. Ailem ona inanmayınca para karşılığı erkeklerle birlikte olduğumu iddia ederek, beni öldüreceğini söyledi. Bu mesajların hepsini polislere ve savcılığa ilettim. Hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldı. O sürede mahalleye gelemiyordu ama arkadaşları kafamı camdan çıkarsam ona haber veriyordu. Sosyal medya üzerinden sürekli paylaşımlar yapıyor.

4 LİRAYA ALINAN MERMİYLE TEHDİT

Bana, 4 liraya mermi aldığını ve ölümümün yakın olduğunu söyledi. Sonra silahla sosyal medyadan tehdit içeren mesajlar paylaştı. Artık pencereden kafamı bile dışarı çıkaramıyorum.6 kez karakola bir kez de savcılığa gittiğini söyleyen D.B. “Can güvenliğim yok’ dedim ama kimse beni dikkate almadı. En son ailesi, ‘Şikayetini geri çek. Erhan’ın yapacaklarından artık biz sorumlu değiliz” diye mesaj attı. Bu kanıtları da alarak tekrar savcılığa gittim. Savcı, ‘Numarasını engel le. Valiliğe git. Benim yapacağım bir şey yok’ diyerek ifademi almadı. Hala ölüm tehdidi alıyorum. Ben öldükten sonra değil hayattayken devlet yanımda olsun. Bir kadının daha ölümüne göz yumulmasın." dedi.

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