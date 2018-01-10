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Sevgilisini Kendisini Aldatırken Yakaladı! İntikam Şekli Tepkilere Neden Oldu

23 Yaşındaki genç kız sevgilisini kendisini aldatırken yakalayınca akıllara zarar bir intikam alma yöntemi seçti.  Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı 23 Yaşındaki Bailey Gibson, sevgilisinin kendisini aldatmasından sonra uızun süre yas tuttu.

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Sevgilisini Kendisini Aldatırken Yakaladı! İntikam Şekli Tepkilere Neden Oldu

23 Yaşındaki genç kız sevgilisini kendisini aldatırken yakalayınca akıllara zarar bir intikam alma yöntemi seçti.  Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı 23 Yaşındaki Bailey Gibson, sevgilisinin kendisini aldatmasından sonra uızun süre yas tuttu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 21:51
Sevgilisini Kendisini Aldatırken Yakaladı! İntikam Şekli Tepkilere Neden Oldu

Sevgilisini Kendisini Aldatırken Yakaladı! İntikam Şekli Tepkilere Neden Oldu

23 Yaşındaki genç kız sevgilisini kendisini aldatırken yakalayınca akıllara zarar bir intikam alma yöntemi seçti.  Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı 23 Yaşındaki Bailey Gibson, sevgilisinin kendisini aldatmasından sonra uızun süre yas tuttu.

Bir hristiyan okulunda yetişen ve burada erkeklerle konuşması bile yasak olan genç kadın , sonunda akıllara durgunluk veren bir karar aldı ve bekaretini satışa çıkarmayı düşünmeye başladı.Bailey konuyla ilgili, "Toplum beni sapkın olarak görse de, bunu sorun etmiyorum. Sonuçta bu benim bedenim." dedi. Bir aracı servisiyle anlaşan kadın bekaretini en yüksek veren kişiye satacağını ilan etti. Olay ABD basınında büyük yankı uyandırırken, genç kadına bir çok kişi tepki gösterdi.

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Son Güncelleme: 10.01.2018 21:54
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