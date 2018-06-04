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Sevenleri Şokta! Genç Sanatçının Cansız Bedenine Ulaşıldı!

Şile açıklarında kaybolan şarkıcı Onurcan Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşlarıyla birlikte denize açıldığı teknenin batması neticesinde kaybolan Onurcan Özcan'ın cansız bedeni ekiplerin çalışmaları neticesinde bulundu.

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Sevenleri Şokta! Genç Sanatçının Cansız Bedenine Ulaşıldı!

Şile açıklarında kaybolan şarkıcı Onurcan Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşlarıyla birlikte denize açıldığı teknenin batması neticesinde kaybolan Onurcan Özcan'ın cansız bedeni ekiplerin çalışmaları neticesinde bulundu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:32
Sevenleri Şokta! Genç Sanatçının Cansız Bedenine Ulaşıldı!

Şile açıklarında kaybolan şarkıcı Onurcan Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşlarıyla birlikte denize açıldığı teknenin batması neticesinde kaybolan Onurcan Özcan'ın cansız bedeni ekiplerin çalışmalarıyla bulundu.

Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 5 Kişi kurtarılmıştı. Özcan'ın cansız bedeni kıyaya çıkarılırken, genç sanatçının yakınları fenalık geçirdi. Ünlü şarkıcılar Ferhat Göçer ve Merve Özbe'de Onurcan Özcan'ın vefat haberi sonrası duygu yüklü paylaşımlarda bulundu. 21 Yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, Youtube'daki yayınladığı videolarla özellikle gençlerin sevgilisi haline gelmişti.

Şarkıları internette milyonlarca kez dinlenen Özcan, son dönemlerin gelecek vaad eden en genç sanatçılarından birisi haline gelmişti.

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Son Güncelleme: 04.06.2018 17:40
Anahtar Kelimeler:
Genç Sanatçı Onur Can özcanOnur Can özcan Vefat
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