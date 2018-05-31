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Şentop: Yetki Kanununa Dayalı Kanun Hükmünde Kararnameler Haftaya Çıkar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yetki kanununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Şentop: Yetki Kanununa Dayalı Kanun Hükmünde Kararnameler Haftaya Çıkar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yetki kanununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 11:54
Şentop: Yetki Kanununa Dayalı Kanun Hükmünde Kararnameler Haftaya Çıkar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yetki kanununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanunun 24 Haziran'a kadar geçerli olduğuna dikkat çeken Şentop, kanunuyla alan temizliği yapılacağını ve çatışma olmaması için Cumhurbaşkanı kararnamesine alan açılacağını belirtti.

NTV'de gündemdeki konulara ve özellikle seçim öçncesi Yetki Kanunu düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şentop, "Bu seçimden sonra olacak ama. KHK, 24 Haziran'a kadar var. Cumhurbaşkanı kararnamesi KHK'dan daha alt bir düzenleme... Öncelikle KHK ve kanunları kaldırmak lazım. Bu yetki Kanunu, Cumhurbaşkanı Kararnamesine alan açmak için çıktı. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek alanlarda yer alan kanun ve KHK'lar yürürlükten kaldırılacak. Yetki kanunu, 24 Haziran'a kadar kullanılacak. Üst düzey kamu personeliyle ilgili durum da şu şekilde... Siyaset ile bürokrasi arasında üst düzey bürokrasi var.

Müsteşar ve müsteşar yardımcısı gibi. Bir açıdan siyasi bir açıdan bürokratik görevler. Bu görevler kritik görevler olduğu için, ABD'de öyle başkanla gelip gidenler var, burada da. önce KHK ile bu konuyu düzenleyen kanunlar yürürlükten kaldırılarak alan temizliği yapılacak. Önümüzdeki günlerde, hata önümüzdeki hafta, KHK'la ilgili düzenlemelerin çıkabileceğini düşünüyorum. Diğerleri yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneck olanlar hazır zaten, Cumhurbaşkanının yeni sisteme göre göreve başlaması sonrasında yayımlanır." ifadelerini kullandı.

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