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Sendika Başkanı'na Silahlı Saldırı! Başkan Hayatını Kaybetti

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'a Sakarya'da lastik fabrikasını ziyaret ettiği sırada silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Sendika Başkanı'na Silahlı Saldırı! Başkan Hayatını Kaybetti

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'a Sakarya'da lastik fabrikasını ziyaret ettiği sırada silahlı saldırı gerçekleştirildi.

13 Kasım 2018 Salı 12:35
Sendika Başkanı'na Silahlı Saldırı! Başkan Hayatını Kaybetti

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'a Sakarya'da lastik fabrikasını ziyaret ettiği sırada silahlı saldırı gerçekleştirildi. 

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde üretim faaliyetlerine devam eden lastik fabrikasına ziyaret düzenledi.

Tam bu sırada ilahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Abdullah Karacan ve diğer yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sendika Genel BaÅkanÄ±'na silahlÄ± saldÄ±rÄ±...Durumu aÄÄ±r

Silahlı saldırıya uğrayan Lastiki-iş Genel Başkanı Abdullah Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 15:46
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sendika başkanı na silahlı saldırı başkan hayatını kaybetti
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