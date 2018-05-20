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Şemdinli'de Çatışma 2 Terörist Öldürüldü!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle bölücü teröristler arasında çıkan çatışmada 2 hain ölü olarak, 1 hain de sağ olarak ele geçirildi.

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Şemdinli'de Çatışma 2 Terörist Öldürüldü!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle bölücü teröristler arasında çıkan çatışmada 2 hain ölü olarak, 1 hain de sağ olarak ele geçirildi.

20 Mayıs 2018 Pazar 10:47
Şemdinli'de Çatışma 2 Terörist Öldürüldü!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle bölücü teröristler arasında çıkan çatışmada 2 hain ölü olarak, 1 hain de sağ olarak ele geçirildi. Bölgede hava destekli operasyonun sürdüğü bildiriliyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Çatalça bölgesinde operasyonları sürdüren kahraman ordumuz, sabah saatlerinde bir grup bölücü hainle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada iki bölücü hain öldürülürken, 1 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu. Çatışmanın hemen ardından bölgeye takviye güvenlik gücü ve taarruz helikopteri gönderildi. Helikopterler gruptaki diğer hainlerin kaçış güzergahlarını ateş altına aldı.

Hainlerin yakalanması ve imhası için operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. 

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Son Güncelleme: 20.05.2018 10:54
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