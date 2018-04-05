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Selfie Çeken Asker Açığa mı Alındı? Son Dakika Açıklaması Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ünlüler geçtiğimiz gün Hatay'da sınır karakoluna bir ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında bir asker, selfie çekti. Bu görüntünün ardından askerin açığa alındığı iddia edildi. Bu iddialar ile ilgili açıklama az önce geldi.

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Selfie Çeken Asker Açığa mı Alındı? Son Dakika Açıklaması Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ünlüler geçtiğimiz gün Hatay'da sınır karakoluna bir ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında bir asker, selfie çekti. Bu görüntünün ardından askerin açığa alındığı iddia edildi. Bu iddialar ile ilgili açıklama az önce geldi.

05 Nisan 2018 Perşembe 16:31
Selfie Çeken Asker Açığa mı Alındı? Son Dakika Açıklaması Geldi

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin konulşarı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sanatçılarla birlikte Hatay'a yapılan sınır karakolu ziyaretinde selfie çeken askerle ilgili  basın mensuplarının yönelttiği soruya da yanıt verdi. “Selfie çeken asker görevden alındı mı?” sorusuna cevap veren Kalın “Selfie çeken askerle ilgili bu insani bir tabloydu aslında. Bana gelen bir bilgi yok. Ama görevden alındığına dair bir bilgi ulaşmadı” ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın'ın açıklamaları şu şekilde;

Selfie çeken askerle ilgili bu insani bir tabloydu aslında. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu ziyaretin amacı bir askerimizin acılarını paylaşmak, iki hâlâ cephede olan askerlerimizin moral ve motivasyonunu yüksek tutmaktır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir şey söyledi, bir şehidin evine gidin diye. Biz şehit yakınlarının evlerine her zaman gittik gidiyoruz.

Aynı şekilde Başbakanımız, bakanlarımız, Genelkurmay Başkanımız, herkes birlik beraberlik içinde. Kılıçdaroğlu’na şunu sormak lazım. Sizi tutan ne? Buyurun siz de gidin. Yanınıza kimi almak istiyorsanız buyurun alın. Siz gitmek istediniz de oradaki vali hayır, gelmeyin mi dedi. Kendileri de gitsinler, kamuflaj giysinler. Zeytin Dalı harekâtının başarısını hazmedemeyenler kulübünde bulunmaktan vazgeçsinler.

Bana gelen bir bilgi yok. Ama görevden alındığına dair bir bilgi ulaşmadı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 05.04.2018 16:48
Anahtar Kelimeler:
SelfieSelfie çeken AskerCumhurbaşkanıIbrahim Kalın
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