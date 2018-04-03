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Sekiz Gündür Kayıp Olan 2 Kız Çocuğu Kurtarıldı

Çorum'da 8 gündür aranan 2 kız çocuğu bulundu. Çocukları alıkoyduğu iddia edilen iki şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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Sekiz Gündür Kayıp Olan 2 Kız Çocuğu Kurtarıldı

Çorum'da 8 gündür aranan 2 kız çocuğu bulundu. Çocukları alıkoyduğu iddia edilen iki şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

03 Nisan 2018 Salı 15:50
Sekiz Gündür Kayıp Olan 2 Kız Çocuğu Kurtarıldı

Çorum'da 8 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki iki kız çocuğu, zorla tutuldukları öne sürülen bir eve polis tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Sekiz gün önce sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki S.D. ve arkadaşı G.A. 'nın bulunması için aileler ve polis seferber olmuştu. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip çocukların son görüldüğü yerlerdeki iş yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İki kız çocuğunun beyaz bir otomobile bindiğini tespit eden ekip, otomobilin bulunması için MOBESE kayıtlarını inceledi.

Otomobilin izine Gülabibey Mahallesinde rastlanıldı. Bunun üzerine ekipler otomobilin park edildiği evin önünü tespit edip söz konusu eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 15 yaşındaki iki kız çocuğu evde bulunurken, çocukları alıkoyduğu iddia edilen 28 yaşındaki Mesut K. ile 19 yaşındaki Orhan K. gözaltına alındı. Çocukların emniyetteki işlemlerin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 03.04.2018 16:07
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