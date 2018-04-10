Şeker Fabrikalarından Sonra Sıra Kömürde

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından bir satış da kömür için geliyor. Bu sene içerisinde en az 5 kömür ve linyit madeninin özelleştirileceği öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu sene içerisinde en az 5 kömür ve linyit madenini ruhsat devri yöntemiyle ihaleye açmayı düşünüyor. Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Temiz kömür teknolojileri zirvesinde Reuters'ın konuyla ilgili sorularını yanıtlarken, ilk ihalenin Alacaağzı kömür madeni için yapılacağını söyledi.

Dönmez tarafından verilen bilgilere göre 15-20 milyon ton rezerve sahip Armutçuk madeni Haziran ayının ilk haftasında ihaleye çıkacak. Dönmez, "Bu ilk örnek olacak. Bunun ardından 136 milyon ton rezervi olan bir saha yatırıma açılacak… Bu sene en az beş sahayı ihale etmeyi amaçlıyoruz" dedi. Dönmez bu sene ihaleye çıkılacak sahaların üçünün Türkiye Kömür işletmelerince kullanılmayan sahalar olacağının altını çizdi.

KPSSCAFE - ANKARA