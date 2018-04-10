Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Şeker Fabrikalarından Sonra Sıra Kömürde

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından bu yıl içerisinde 5 kömür ve linyit madeninin ihaleye çıkarılması bekleniyor.

banner396

Şeker Fabrikalarından Sonra Sıra Kömürde

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından bu yıl içerisinde 5 kömür ve linyit madeninin ihaleye çıkarılması bekleniyor.

10 Nisan 2018 Salı 16:13
Şeker Fabrikalarından Sonra Sıra Kömürde

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından bir satış da kömür için geliyor. Bu sene içerisinde en az 5 kömür ve linyit madeninin özelleştirileceği öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu sene içerisinde en az 5 kömür ve linyit madenini ruhsat devri yöntemiyle ihaleye açmayı düşünüyor. Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Temiz kömür teknolojileri zirvesinde Reuters'ın konuyla ilgili sorularını yanıtlarken, ilk ihalenin Alacaağzı kömür madeni için yapılacağını söyledi.

Dönmez tarafından verilen bilgilere göre 15-20 milyon ton rezerve sahip Armutçuk madeni Haziran ayının ilk haftasında ihaleye çıkacak. Dönmez, "Bu ilk örnek olacak. Bunun ardından 136 milyon ton rezervi olan bir saha yatırıma açılacak… Bu sene en az beş sahayı ihale etmeyi amaçlıyoruz" dedi. Dönmez bu sene ihaleye çıkılacak sahaların üçünün Türkiye Kömür işletmelerince kullanılmayan sahalar olacağının altını çizdi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
şeker Fabrikalarışeker Fabrikaları Satışışeker Fabrikalarının özelleştirilmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Hava Yolları Uçuşunu Sürdürüyor! İlk Çeyrekte Rekor
Türk Hava Yolları Uçuşunu Sürdürüyor! İlk Çeyrekte Rekor
Son Dakika Trump'a Bir Şok Daha!
Son Dakika Trump'a Bir Şok Daha!
Eş Cinayetinde Korkunç Ayrıntılar 'Kayınpederim Odamda Çıplak..."
Eş Cinayetinde Korkunç Ayrıntılar 'Kayınpederim Odamda Çıplak..."

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim