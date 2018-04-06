Şehit Yakını Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

İzmir'de bir şehit çocuğu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır'da görev yaptığı sırada PKK'lı teröristlerce 2004 'de şehit edilen Abbas Yoldaş'ın oğlu Hamza Yoldaş , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Nisan 2018 tarihindeki TBMM Grup toplantısında Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan ve sanatçılara yönelik ifadeleri yüzünden savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı sanatçıların Afrin'deki mehmetçiğe destek için gittiği karakolda klarnet çalınması ve türkü söylenmesini eleştirmiş, " 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh, davul, zurna, klarnet, şarkılar, türküler. Ben merak ediyorum bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen sen, eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de Yaylalar türküsünü söyle bakalım, gücün yetiyorsa ve ahlak kaldıysa " demişti.

Kılıçdaroğlu'nun şehit olanlar arasında ayrım yaptığı ve şehitleri sınıf olarak ayırdığı iddiasının yer aldığı dilekçede, "Babam Abbas Yoldaş ve şehit aileleri adına, şehit aileleri ve hatıraları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik iftiralardan şikayetçi olduğumu arz ederim" ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE - ANKARA