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Şehit emniyet müdürüne büyük saygısızlık!

Antalya'ya bağlı Manavgat ilçesinde şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye sosyal medya platformu üzerinden hakaret eden bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehit emniyet müdürüne büyük saygısızlık!

Antalya'ya bağlı Manavgat ilçesinde şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye sosyal medya platformu üzerinden hakaret eden bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:11
Şehit emniyet müdürüne büyük saygısızlık!

Antalya'ya bağlı Manavgat ilçesinde şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye sosyal medya platformu üzerinden hakaret eden bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Manavgat İlçesinde Sosyal Medya Platformlarından Twitter'da Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama ve Hakaret" içerikli paylaşım yapan S.İ. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan S.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Son Güncelleme: 15.12.2018 19:11
Anahtar Kelimeler:
şehit emniyet müdürüne büyük saygısızlık
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