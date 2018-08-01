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Şehit Binbaşı'nın İntikamı Alındı!..

Yavuz Sonat Güzel'i 3 yıl önce şehit eden Deniz Düzgün kod adı Mazlum Karakoçan olan teröristin 7 terörist ile birlikte öldürüldüğünü Tunceli Valiliği açıkladı.

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Şehit Binbaşı'nın İntikamı Alındı!..

Yavuz Sonat Güzel'i 3 yıl önce şehit eden Deniz Düzgün kod adı Mazlum Karakoçan olan teröristin 7 terörist ile birlikte öldürüldüğünü Tunceli Valiliği açıkladı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:36
Şehit Binbaşı'nın İntikamı Alındı!..

Yavuz Sonat Güzel'i 3 yıl önce şehit eden Deniz Düzgün kod adı Mazlum Karakoçan olan teröristin 7 terörist ile birlikte öldürüldüğünü Tunceli Valiliği açıkladı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;

"2 Haziran 2018 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubuna ait cesetler üzerinde yapılan DNA incelemesinde, Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün isimli teröriste ait olan ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 Tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine Mazlum Karakoçan (K) Deniz Düzgün isimli teröristin Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

karakocan

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BinbaşıMazlım Karakoçan
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Yakup Cemil 3 saat önce

Cehenneme güle güle pislik. Zebaniler seni dört gözle bekliyor öpmek için.

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