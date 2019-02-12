Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Şehit askerlerimize son veda!

Çekmeköy'deki helikopter kazasında şehit olan askerler için İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Yüzlerce insan dört askeri uğurlamak için hastanede yer aldı. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü.

Şehit askerlerimize son veda!

Çekmeköy'deki helikopter kazasında şehit olan askerler için İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Yüzlerce insan dört askeri uğurlamak için hastanede yer aldı. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü.

12 Şubat 2019 Salı 11:48
Şehit askerlerimize son veda!

Şehitlerden Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in cenazesi İzmir'e, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'ya, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'e ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesinin Niğde'ye gönderileceği öğrenildi.

Helikopter kazasında şehit olan askerler böyle uğurlandı

Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar için askeri tören düzenlendi.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şehitlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, şehitler için dua okudu.

Törenin ardından şehitlerin cenazeleri askeri araçlara konularak, Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Hastane çıkışında bekleyen vatandaşlar dua ederken, bir vatandaş cenazelere asker selamı verdi. Bir vatandaş da "Selam olsun şehitlere. Güle güle şehidim." diyerek tabutları selamladı.

Yüzbaşı Ümit Özerli'nin cenazesi İzmir'e, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'ya, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'e ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi Niğde'ye askeri uçakla gönderilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.02.2019 22:00
Anahtar Kelimeler:
şehit askerlerimize son veda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS soruları davasında karar
KPSS soruları davasında karar
Tanzim Satışlarında Flaş Gelişme: Tanzim satışları internetten de başlıyor !
Tanzim Satışlarında Flaş Gelişme: Tanzim satışları internetten de başlıyor !
AFAD’dan Çankırı’daki depremle ilgili açıklama
AFAD’dan Çankırı’daki depremle ilgili açıklama

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim