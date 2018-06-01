Seda Tripkolic Çetesine Darbe Üstüne Darbe!

Seda Tripkolik olarak bilinen, şarkıları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen, adı üzerinden fan hesapları açılan Seda Sular'ın da aralarında bulunduğu telefon dolandırıcılarına yönelik soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın ardından çetenin daireleri ve lüks araçlarına el konulduğu bildirildi.

İstanbul ve Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yapan bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda , sosyal medya üzerinden Tripkolic olarak tanınan, şarkıları milyonlarca kişi tarafından izlenen, Seda Sular'ın da aralarında bulunduğu telefon dolandırcııları tek tek yakalandı. İstanbul Emniyeti, M.T.'nin lideri olduğu 9 kişilik çeteye düzenlediği operasyonda, 5 lüks otomobil, 82 bin lira, 15 telefon, başkalarının üzerine kayıtlı 30 cep telefonu hattı ve bilgisayarlara el koydu.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şeker'oğlunun haberine göre, soruşturma kapsamında, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla, Esenyurt'ta bir daire, Şanlıurfa'da 15 daire satın aldıkları, satın aldıkları dairelerin piyasa değerinin 12 milyon lira, yine dolandırıcılıktan elde ettikleri 5 lüks otomobil ile banka hesaplarında bulunan 1.5 milyon liraya el konulduğu öğrenildi. Polis, mağdurların paralarını geri ödüyor.

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