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Seçimden sonra yasalaşacak! Af tasarısının detayları belli oldu

Mahkumların beklediği af yasasında sona doğru gelindi. Seçimlerden sonra Meclis'ten geçmesi beklenen yasayla birlikte, 40 bin mahkumun özgürlüğüne kavuşması bekleniyor.

Seçimden sonra yasalaşacak! Af tasarısının detayları belli oldu

Mahkumların beklediği af yasasında sona doğru gelindi. Seçimlerden sonra Meclis'ten geçmesi beklenen yasayla birlikte, 40 bin mahkumun özgürlüğüne kavuşması bekleniyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:58
Seçimden sonra yasalaşacak! Af tasarısının detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, af konusuna dair "Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." ifadelerini kullanmıştı.

CNN Türk'te yer alan habere göre çalışma af niteliğinde olmayacak. Şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. 

TASARININ DETAYLARI

Yeni tasarıda, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak.

40 BİN MAHKUMA TAHLİYE

23 Haziran seçimleri sonrasında meclis gündemine gelecek 1. Yargı reformu paketi içinde yer alması beklenen çalışma, yasalaşırsa 20 bin ile 40 bin arasında bir mahkumun tahliye olabileceği öngörülüyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

TERÖRÜ, TECAVÜZCÜYÜ, ŞİDDETİ VE İSTİSMARI KAPSAMAYACAK

Yeni çalışma; terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek, bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak.

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