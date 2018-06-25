Seçimden sonra ABD'den İlk Açıklama

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri seçimleri sonrasında ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Beyaz Saray sözcüsü Bugün düzenlediği basın toplantısında Türkiye seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye demokrasi çağrısında bulunan ABD Beyaz Saray sözcüsü, Türkiye'den ikili ilişkilerde devam eden sorunların çözülmesi yönünde taleplerde bulundu. Sözcü, Başkan Trump ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında telefon konuşması için gerekli düzenlemelerin yapılma sürecinin sürdüğünü söyledi.

Telefon görüşmesinde iki ülke arasında var olan güçlü bağların geliştirilmesi konusunda taahhüde vurgu yapılacağını bildirdi.

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