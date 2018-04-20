Seçim Nasıl Olacak? İlk Turda Cumhurbaşkanı Seçilmezse Ne Olacak?

Son dakika açıklaması az önce geldi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından toplantı yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran günü düzenleneceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından yeni yönetim şekli için seçmenler ilk defa sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için 64 günün kalması sonrası vatandaşlar, sürecin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı. Yeni sistemde seçimlerin nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, ilk turda Cumhurbaşkanı Seçiminin olmaması durumunda nasıl bir yol izleneceğini, seçimlerin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Bu konuda bir son dakika açıklaması geldi ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde sürecin nasıl işleyeceği açıklandı.

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